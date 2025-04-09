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Царьград

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Лавинная опасность в горах Сочи: предупреждение до 11 апреля

Лавинная опасность в горах Сочи: предупреждение до 11 апреля

МЧС предупреждает о лавинной опасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. метров. Период риска — с 9 по 11 апреля.

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