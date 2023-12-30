Cruise пытается взыскать с властей Сан-Франциско $108 млн излишне уплаченных нал...

Cruise пытается взыскать с властей Сан-Франциско $108 млн излишне уплаченных налоговФормально, дочерняя компания Cruise корпорации General Motors до сих пор приносит ей только убытки, и в начале октября ситуация усугубилась из-за ДТП с наездом на пешехода, которое вынудило Cruise приостановить беспилотные перевозки на территории США.