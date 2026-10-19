“President Donald Trump and Republican U.S. Senate candidate Mike Rogers stepped up attacks over the weekend, attempting to link Democratic Senate candidate Abdul El-Sayed to the Muslim Brotherhood, a claim El-Sayed has denied in town halls and media interviews,” the Detroit News reports.
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