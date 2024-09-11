Кухня и дом
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Кухня и дом

131 подписчик

Даже сегодня мало кто включает в свой рацион семена.

Даже сегодня мало кто включает в свой рацион семена.

﻿﻿По мнению археологов, семена составляли основу рациона древних людей. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, сложными углеводами и белками, которые обеспечивают энергию, стимулируют активность и позволяют быстрее восстановиться после травм.

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