Даже сегодня мало кто включает в свой рацион семена.

По мнению археологов, семена составляли основу рациона древних людей. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, сложными углеводами и белками, которые обеспечивают энергию, стимулируют активность и позволяют быстрее восстановиться после травм.
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