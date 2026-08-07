Трэй Янг, Джимми Батлер и Джоэл Эмбиид оказались на вершине списка самых переплаченных игроков по версии Bleacher Report

Bleacher Report составил списки самых переплаченных игроков на каждой позиции. Разыгрывающий Трэй Янг («Вашингтон») – 49,5 млн долларов Де’Аарон Фокс («Сан-Антонио») – 49,8 млн долларов Джа Морэнт («Портленд») – 42,2 млн долларов Атакующий защитник Зак Лавин («Сакраменто») – 49 млн долларов Джейлен Грин («Финикс») – 36,3 млн долларов Джордан Пул («Новый Орлеан») – 34 млн долларов Легкий форвард Джимми Батлер («Голден Стэйт») – 56,8 млн долларов Пол Джордж («Бостон») – 54,1 млн долларов Де’Андре Хантер («Сакраменто») – 24,9 млн долларов Тяжелый форвард Джерами Грант («Мемфис») – 34,2 млн долларов Кайл Кузма («Милуоки») – 20,3 млн долларов Патрик Уильямс («Чикаго») – 18 млн долларов Центровой Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 58,1 млн долларов Домантас Сабонис («Сакраменто») – 45,5 млн долларов Якоб Пелтль («Торонто») – 19,5 млн долларов.
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