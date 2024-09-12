Порядка 355 студентов бизнес-курсов Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО

Политика как она есть

Порядка 355 учащихся бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, направили в суд ходатайство с просьбой отпустить бизнес-стренера из СИЗО под личное поручительство.