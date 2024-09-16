Врач назвала преимущества интервенционной кардиологии

Интервенционная хирургия, в том числе кардиология, — это малоинвазивные рентгенэндоваскулярные процедуры, когда пациенту проводят чрескожное коронарное вмешательство, без разрезов, под контролем рентген-аппарата.
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