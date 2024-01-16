Подразделения Западной группировки ВС РФ отбросили штурмовые группы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 16 января сообщил, что мотострелковые соединения Вооруженных сил (ВС) РФ успешно отбросили штурмовую группу 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки Харьковской области.
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