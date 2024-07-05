Гуманоидный робот приступил в Японии к обслуживанию железной дороги

Япония становится уверенным технологическим лидером во всем, что касается робототехники. Недавно компания West Japan Railway, владеющая сетью железных дорог, начала коммерческое использование нового гуманоидного робота.
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