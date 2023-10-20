Германия пожаловалась на снижение экспорта

Немецкий экспорт в страны за пределами ЕС (третьи страны) снизился в сентябре 2023 года на 12,1% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщила 20 октября пресс-служба федерального статистического управления Германии.
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