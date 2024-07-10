В Омске ликвидируют еще один бизнес семьи когда-то успешного предпринимателя Турманидзе. Речь о компании с почти 20-летней историей - ООО «Ресторан «Летур».
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В Омске ликвидируют еще один бизнес семьи когда-то успешного предпринимателя Турманидзе. Речь о компании с почти 20-летней историей - ООО «Ресторан «Летур».