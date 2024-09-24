В “Русагро” уточнили информацию о распределении акции после решения суда

В “Русагро” уточнили информацию о распределении акций. Согласно положениям решения совета директоров Банка России от 26 апреля 2024 года распределение среди держателей ГДР ROS AGRO PLC в российских депозитариях будет проведено в автоматическом режиме, то есть без необходимости подачи специальной заявки.