«Европа не допустит»: Шольц выступил категорически против демилитаризации Украины Европа не допустит демилитаризации Украины, как того требует Россия, Киеву нужна сильная армия.
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«Европа не допустит»: Шольц выступил категорически против демилитаризации Украины Европа не допустит демилитаризации Украины, как того требует Россия, Киеву нужна сильная армия.
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