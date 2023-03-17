ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Шахбазян
    Эк их штырит и колбасит-то. Чё-то ядрёное потребляют, видать.Суд в Гааге выдал...
  • Александр Григоров
    Похоже вирус бандеровщины крепко проник в остатки разума еврогеевСуд в Гааге выдал...
  • Владимир Романов
    Скажите пожалуйста, что бы занимать какую либо значимую должность на Западе обязательно быть дебилом? Или это даже не...Суд в Гааге выдал...

Может ли Россия вызвать цунами? В Лондоне нервничают по поводу «Посейдонов»

Может ли Россия вызвать цунами? В Лондоне нервничают по поводу «Посейдонов»

После вчерашней публикации британской Daily Mail о призывах генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского применить ядерные торпеды «Посейдон» британские эксперты проанализировали разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх