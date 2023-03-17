Может ли Россия вызвать цунами? В Лондоне нервничают по поводу «Посейдонов»

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

После вчерашней публикации британской Daily Mail о призывах генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского применить ядерные торпеды «Посейдон» британские эксперты проанализировали разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству.