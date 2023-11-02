Бытовые лайфхаки для хозяюшек, знающих цену деньгам

С нами не соскучишься!

Все еще думаете, что различные домашние хитрости – пережитки советского прошлого, и с современным ассортиментом кухонных гаджетов и бытовой химии пользоваться подобными лайфхаками нет никакого смысла? Готовы с этим поспорить.