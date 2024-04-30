На Украине предложили привлечь женщин к разминированию

Николай Герасименко 80-годы, идёт душман с женой, она впереди мужа. Ему афганцы говорят, ты что Аллаха гневаешь, почему идешь позади женщины, так не положено! А он отвечает, так ведь тропа заминирована.

С С А ещё прихватите хохлогаденышей с ножами, скачущих хохликов. Уже подросли с 2014, вполне пригодны к полетам.