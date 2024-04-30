Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заявила во вторник, 30 апреля, о планах властей страны привлечь женщин к процессу разминирования.
На Украине предложили привлечь женщин к разминированию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
80-годы, идёт душман с женой, она впереди мужа. Ему афганцы говорят, ты что Аллаха гневаешь, почему идешь позади женщины, так не положено! А он отвечает, так ведь тропа заминирована.
Ответить
18 час.
С С
А ещё прихватите хохлогаденышей с ножами, скачущих хохликов. Уже подросли с 2014, вполне пригодны к полетам.
Ответить
18 час.
Семен Борисов
Да их уже куда только не собираются "втыкать",и в операторы беспилотников и в разминирование,и в штурмовые отряды!В общем всё идёт по плану Зе на истребление населения страны404!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии