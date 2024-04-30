Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    НАЧНИ С СЕБЯ-ПЕРЕЙДИ НА СРЕДНЮЮ 30 000 р. ТАК НЕ ПЕРЕЙДЕТ ????Набиуллина: высок...
  • Сергей Храмов
    Деньги США для всех "друзей" США закончились мгновенно с потерей золота в США, Если оно не присутствует в вольфрамовы...Фицо неприличным ...
  • Алексей
    И к чему этот высер?360kuai: журналис...

На Украине предложили привлечь женщин к разминированию

На Украине предложили привлечь женщин к разминированию

Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заявила во вторник, 30 апреля, о планах властей страны привлечь женщин к процессу разминирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
80-годы, идёт душман с женой, она впереди мужа. Ему афганцы говорят, ты что Аллаха гневаешь, почему идешь позади женщины, так не положено! А он отвечает, так ведь тропа заминирована.
Ответить
18 час.
С С
А ещё прихватите хохлогаденышей с ножами, скачущих хохликов. Уже подросли с 2014, вполне пригодны к полетам.
Ответить
18 час.
Семен Борисов
Да их уже куда только не собираются &quot;втыкать&quot;,и в операторы беспилотников и в разминирование,и в штурмовые отряды!В общем всё идёт по плану Зе на истребление населения страны404!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх