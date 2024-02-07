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Полный текст выступления с Трибуны ГД «Мы, Россия»: налогово-таможенная и продолжение цифровой революции

Полный текст выступления с Трибуны ГД «Мы, Россия»: налогово-таможенная и продолжение цифровой революции

Полный текст выступления с Трибуны ГД «Мы, Россия»: налогово-таможенная и продолжение цифровой революции     Совсем недавно, в XVIII веке один знатный французский юноша велел слуге каждый день будить себя словами «Вставайте, сир, Вас ждут великие дела!» Юноша вырос, стал великим мыслителем, в его честь назвали целое учение, Ленин признал его труды одним из источников марксизма, а резюме его моральной формулы «От каждого по способностям, каждому по труду» не достигнуто нами и по сей день.

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