Полный текст выступления с Трибуны ГД «Мы, Россия»: налогово-таможенная и продолжение цифровой революции Совсем недавно, в XVIII веке один знатный французский юноша велел слуге каждый день будить себя словами «Вставайте, сир, Вас ждут великие дела!» Юноша вырос, стал великим мыслителем, в его честь назвали целое учение, Ленин признал его труды одним из источников марксизма, а резюме его моральной формулы «От каждого по способностям, каждому по труду» не достигнуто нами и по сей день.