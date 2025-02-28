Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр
    Отдельные экземпляры и специальными снарядами.Наш РСЗО "Смерч-Торнадо -С стреляет до 120 км с очень высокой точностью...России нужна трех...
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    Именно этим занималось большинство солдат во времена СССР с его многомиллионной армией.Драили казармы,чистили картошк...России нужна трех...
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«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Великобритания предоставит Украине больше помощи, чем когда-либо. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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