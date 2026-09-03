Фестивальные итоги лета-2026: лучшие выступления на крупнейших музыкальных фестивалях мира

«Сноб» выбрал лучшие выступления на крупнейших мировых музыкальных фестивалях в этом году — от Geese до Оливии Родриго и от Charli XCX до The Strokes, — а заодно разобрался в явлении, получившем название «Барбенгеймер лета-2026».
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