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Фестивальные итоги лета-2026: лучшие выступления на крупнейших музыкальных фестивалях мира

Фестивальные итоги лета-2026: лучшие выступления на крупнейших музыкальных фестивалях мира

«Сноб» выбрал лучшие выступления на крупнейших мировых музыкальных фестивалях в этом году — от Geese до Оливии Родриго и от Charli XCX до The Strokes, — а заодно разобрался в явлении, получившем название «Барбенгеймер лета-2026».

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