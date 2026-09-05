Резкий рост статистики рынка труда США и переоценка ставок ФРС

Опубликованная 4 сентября 2026 года официальная статистика по рынку труда США за август спровоцировала сильную волатильность на мировых фондовых площадках.
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