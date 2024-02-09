Рецепт вечной молодости.

Не “Выкидывайте” деньги на салоны красоты!Известно ли вам, что именно желатин, благодаря своему стягивающему эффекту, салоны красоты используют в “Механических” масках для подтягивания щек и второго подбородка? Исходя из этого факта был получен рецепт крема вечной молодости для кожи вашего лица! Желатин положительно влияет на белковый и аминокислотный обмен кожи, улучшая ее состояние.