Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    а что ждали то? Президент Ф. пидорас ,а его жена транс.Парижская бесовщи...
  • Акимова Татьяна
    За что боролась, на то и напоролась!МИД Украины высту...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Построить и современный мост и подземный тоннель большим диаметром проходки нового специального щита -как резервный ....«Самый северный п...

Почему конфликт на Украине не может быть урегулирован мирным путем

Почему конфликт на Украине не может быть урегулирован мирным путем

Практически с первых же дней после начала СВО на Украине из Кремля исходят постоянные призывы к заключению мирного соглашения с Киевом путем переговоров, но с учетом российских интересов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Украину надо брать всю.Те ктг типа за мир,они просто врут нагло.Они пытаются остановить войну,что бы Росмия не смогла сврю Украину вернуть.Всем на население Украине Западу наплевать.Земля,только земля им важна,а не деревеньщина Украины!
Ответить
17 час.
Eduard
Люди сдохнут,а земля останится,это Истина.На Западе это прекрасно понимают,естественно ресурсы тоже!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх