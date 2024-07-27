Практически с первых же дней после начала СВО на Украине из Кремля исходят постоянные призывы к заключению мирного соглашения с Киевом путем переговоров, но с учетом российских интересов.
Почему конфликт на Украине не может быть урегулирован мирным путем
Комментарии
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Eduard
Украину надо брать всю.Те ктг типа за мир,они просто врут нагло.Они пытаются остановить войну,что бы Росмия не смогла сврю Украину вернуть.Всем на население Украине Западу наплевать.Земля,только земля им важна,а не деревеньщина Украины!
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17 час.
Eduard
Люди сдохнут,а земля останится,это Истина.На Западе это прекрасно понимают,естественно ресурсы тоже!
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17 час.
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