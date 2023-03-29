Парламентская газета

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Когда начнется извержение американского вулкана Йеллоустоун

Когда начнется извержение американского вулкана Йеллоустоун

Сильные извержения вулканов могут привести к тяжелейшим последствиям для людей и природы — смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков способна двигаться со скоростью 80 километров в час, снося на своем пути дома, леса, мосты и дороги.

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