Когда начнется извержение американского вулкана Йеллоустоун

Сильные извержения вулканов могут привести к тяжелейшим последствиям для людей и природы — смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков способна двигаться со скоростью 80 километров в час, снося на своем пути дома, леса, мосты и дороги.
Сильные извержения вулканов могут привести к тяжелейшим последствиям для людей и природы — смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков способна двигаться со скоростью 80 километров в час, снося на своем пути дома, леса, мосты и дороги.
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