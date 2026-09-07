Критика заявлений Зеленского о Донбассе на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о нежелании отдавать Донбасс в обмен на мирное соглашение.
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