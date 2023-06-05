Силы обороны Финляндии объявили о начале закупок новых бронетранспортёров Patria 6Х6

Финляндия начинает закупку новых бронетранспортеров Patria 6Х6 для сил самообороны республики. Соглашение подписано с финской компанией Patria в рамках совместного проекта с Латвией, Швецией и Германией (CAVS, Common Armoured Vehicle System).
Финляндия начинает закупку новых бронетранспортеров Patria 6Х6 для сил самообороны республики. Соглашение подписано с финской компанией Patria в рамках совместного проекта с Латвией, Швецией и Германией (CAVS, Common Armoured Vehicle System).
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