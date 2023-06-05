Военное обозрение

3 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Хорошо, но мало! Сколько в этой ДРГ человек? 5,10,?Уничтожение ДРГ В...
  • Елизавета Белая
    Вот ведь твари. Только гадить умеют. Ну да ничего, как только поймут что не получается Россию победить(а это уже не з...Через несколько ч...
  • Наталья Павлова
    Ну, скравают, а что народ не догадается по количеству "скорых" на перроне ж.д. вокзала? Ну, кто не догадается, тот по...Украинское команд...

Силы обороны Финляндии объявили о начале закупок новых бронетранспортёров Patria 6Х6

Силы обороны Финляндии объявили о начале закупок новых бронетранспортёров Patria 6Х6

Финляндия начинает закупку новых бронетранспортеров Patria 6Х6 для сил самообороны республики. Соглашение подписано с финской компанией Patria в рамках совместного проекта с Латвией, Швецией и Германией (CAVS, Common Armoured Vehicle System).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх