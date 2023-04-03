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Союз потребителей заявил о «невыносимости» повышения стоимости жизни в Италии

Союз потребителей заявил о «невыносимости» повышения стоимости жизни в Италии

flickr.com | Debbie and Gary/CC BY-NC-ND 2.0 Рост стоимости жизни в Италии продолжается и становится все более «невыносимым».

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