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АРМЕНИЯ НА РАСПУТЬЕ: ЦЕНА ОШИБКИ ПАШИНЯНА

АРМЕНИЯ НА РАСПУТЬЕ: ЦЕНА ОШИБКИ ПАШИНЯНА

Пока Никол Пашинян играет в «независимость» и заигрывает с Западом, реальная экономика Армении уже получила первый, но сокрушительный удар.

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