АРМЕНИЯ НА РАСПУТЬЕ: ЦЕНА ОШИБКИ ПАШИНЯНА

Пока Никол Пашинян играет в «независимость» и заигрывает с Западом, реальная экономика Армении уже получила первый, но сокрушительный удар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Армения и НАТО: ч...
- Партнёрство с НАТ...
- Безопасность нель...
нтересы Армении должны быть в приоритете💪
Упал ли оборот реально на 20% и правда ли всё под запретомАрмения имеет право менять курс и искать другие рынки а не вечно сидеть на одном крючке.