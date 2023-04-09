Закон, порядок, государство

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Госавтоинспекторы и специалисты «Лаборатории безопасности» и проводят практические занятия со школьниками в КЧР

Сотрудники Госавтоинспекции Усть-Джегутинского района совместно с педагогами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» провели профилактические мероприятия в средних общеобразовательных школах а.

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