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Царьград

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Эксперт Демидов: Восстановление рынка топлива ожидается в следующем году

Эксперт Демидов: Восстановление рынка топлива ожидается в следующем году

Эксперт Владимир Демидов прогнозирует полное восстановление топливного рынка к следующему году, учитывая ремонт НПЗ и транспортные расстояния.

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