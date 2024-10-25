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Автоэксперт назвал главные ошибки водителей при самостоятельном шиномонтаже

Автоэксперт назвал главные ошибки водителей при самостоятельном шиномонтаже

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк рассказал, что при самостоятельной замене колес на автомобиле некоторые водители пренебрегают техникой безопасности, экономят на балансировке и совершают другие ошибки, которые могут быть вредны для машины и представлять серьезную опасность для других участников движения.

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