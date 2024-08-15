В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Избирателям будут доступны все возможные способы голосования Столичных избирателей приглашают принять участие в тестовом голосовании перед выборами депутатов Мосгордумы восьмого созыва, которое пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00.
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