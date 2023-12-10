«О событиях в Брянске»

Галина Чужая

Странные ассоциации всё это вызывает... у меня. Сейчас очень много говорят, что вот дети растут такими злыми и так сказать, нехорошими, потому, что их в детстве били, не уделяли внимания и т.п. и т.д. Поэтому они жестоки, от этого вырастают убийцы и насильники. Дети должны жить в ласке, их надо холить и лелеять... И на фоне этого возникает вопрос - а как же наше поколение которое пороли ремнём, которых воспитывали обществом - если ты где-то нашкодил или поступил неуважительно тебе могли за это чужие люди подзатыльника дать, а дома ещё и от отца-матери получишь. И что? Из нашего поколения одни убийцы и насильники выросли? Ведь мы и наши дети не боялись ходить по улицам одни. Мои дети, как и многие другие одни ездили на автобусах, ходили в школы и кружки, которые находились даже далеко от дома. Как, объясните!! получилось, что после 90-х годов в нашей стране появилось какое-то новое воспитание в результате которого на улицу детей одних нельзя выпустить?? Нынешние поколение не умеет разговаривать и договариваться - у них только одно на уме - меня нельзя трогать я малолетний!!! Жестокость чем дальше тем больше запредельная!! Это что от того что они в холе и сытости растут?? Что за дурдом произошёл с нашими внуками?? Простите за сумбур... просто чем дальше тем страшнее за новые поколения которым всё пох кроме них самих...