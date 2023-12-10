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  • Галина Чужая
    Странные ассоциации всё это вызывает... у меня.   Сейчас очень много говорят, что вот дети растут такими злыми  и  та...«О событиях в Бря...
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«О событиях в Брянске»

«О событиях в Брянске»

«О событиях в Брянске»Произошла трагедия. Погибли дети. Эмоции переполняют. Общество требует принять меры и наказать всех подряд.

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Комментарии
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Александр Попов
Виноват ИНЕТ и ШТАТОЖОПА.
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13 час.
Галина Чужая
Странные ассоциации всё это вызывает... у меня.   Сейчас очень много говорят, что вот дети растут такими злыми  и  так сказать, нехорошими, потому, что их в детстве били, не уделяли внимания и т.п. и т.д.  Поэтому они жестоки, от этого вырастают убийцы и насильники. Дети должны  жить в ласке, их надо холить и лелеять...   И на фоне этого возникает вопрос - а как же наше поколение которое  пороли ремнём, которых воспитывали   обществом -   если ты где-то нашкодил или поступил неуважительно тебе могли за это чужие люди подзатыльника дать, а дома ещё и от отца-матери получишь.  И что? Из нашего поколения одни  убийцы и насильники выросли?  Ведь мы и наши дети не боялись ходить по улицам одни. Мои дети, как и многие другие  одни ездили на автобусах, ходили в школы и кружки, которые находились даже далеко от дома.  Как, объясните!! получилось, что после 90-х годов в нашей стране появилось какое-то новое воспитание в результате которого на улицу детей одних нельзя выпустить?? Нынешние поколение не умеет разговаривать и договариваться - у них только одно на уме - меня нельзя трогать я малолетний!!!  Жестокость чем дальше тем больше запредельная!! Это что от  того что они в холе и сытости растут?? Что за дурдом произошёл с нашими  внуками??  Простите за сумбур... просто чем дальше тем страшнее за новые поколения которым всё пох кроме них самих...
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13 час.

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