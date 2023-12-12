Норвежское судно подвергается нападению хуситов в Красном море

Норвежское коммерческое судно Strinda стало жертвой нападения в Красном море. По информации Центрального командования Вооружённых Сил США (CENTCOM), крылатая ракета была выпущена с подконтрольной хуситам территории Йемена.
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