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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке, как бы дело ни закончилось»

Футболиста «Спартака» ранее задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. «Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке.

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