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Регионы России

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Портал «Госуслуги» планируют трансформировать в социальную сеть к 2035 году

Портал «Госуслуги» планируют трансформировать в социальную сеть к 2035 году

На данный момент на портале зарегистрировано около 120 миллионов верифицированных пользователей, что обеспечивает максимально защищённое пространство для взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами.

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