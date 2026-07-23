Портал «Госуслуги» планируют трансформировать в социальную сеть к 2035 году

На данный момент на портале зарегистрировано около 120 миллионов верифицированных пользователей, что обеспечивает максимально защищённое пространство для взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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