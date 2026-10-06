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Банда черных риелторов продала квартиры умерших на сумму более 150 млн рублей

Банда черных риелторов продала квартиры умерших на сумму более 150 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Полицейские нагрянули домой к участникам банды, которая продавала квартиры умерших людей.

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