Суд рассмотрит иск «Родника» к матери экс-губернатора Юревича на 47 млн евро

Арбитражный суд принял иск ООО «Родник» к казахстанскому ТОО Baiterek Capital, кипрской Rantip Invest Limited и Наталье Юревич с требованием запретить им продолжать на Кипре разбирательства о взыскании долга по договору займа 2018 года на 32,8 млн евро.