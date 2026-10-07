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Царьград

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Суд рассмотрит иск «Родника» к матери экс-губернатора Юревича на 47 млн евро

Суд рассмотрит иск «Родника» к матери экс-губернатора Юревича на 47 млн евро

Арбитражный суд принял иск ООО «Родник» к казахстанскому ТОО Baiterek Capital, кипрской Rantip Invest Limited и Наталье Юревич с требованием запретить им продолжать на Кипре разбирательства о взыскании долга по договору займа 2018 года на 32,8 млн евро.

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