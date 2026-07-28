Трамп пригрозил уничтожить иранский объект внутри горы Пикакс

Президент США Дональд Трамп заявил на Fox News о готовности уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), где предположительно находятся ядерные центрифуги, если не будет достигнута сделка с Тегераном.
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