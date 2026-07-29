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Новости Тамбова

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Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг

Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг

Фото: «Блокнот Тамбов" Читайте также: Тамбовский «Пигмент» подтвердил соответствие стандартам ответственного бизнеса Тамбовская область договорилась с «Ростсельмашем» о дальнейшем сотрудничестве Тамбовские аграрии едут за ответами: ГСМ, зерно и новая техника станут главными темами Дня поля На первый взгляд, тема кажется сугубо бухгалтерской.

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