Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг

Фото: «Блокнот Тамбов" Читайте также: Тамбовский «Пигмент» подтвердил соответствие стандартам ответственного бизнеса Тамбовская область договорилась с «Ростсельмашем» о дальнейшем сотрудничестве Тамбовские аграрии едут за ответами: ГСМ, зерно и новая техника станут главными темами Дня поля На первый взгляд, тема кажется сугубо бухгалтерской.