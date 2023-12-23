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Boeing 747 AAC: авианосец, который так и не взлетел

Boeing 747 AAC: авианосец, который так и не взлетел

Примерно так мог выглядеть американский воздушный авианосец Boeing 747-AAC в 70-е годыБонусы воздушного базированияОдин большой самолет и несколько миниатюрных истребителей, прячущихся в утробе или на внешней подвеске гиганта.

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