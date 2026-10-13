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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Страхование складов в России подорожало в десятки раз

Страхование складов в России подорожало в десятки раз

Средний тариф на страхование складов в третьем квартале 2026 года вырос в 13–20 раз год к году. Главный вклад в подорожание дает риск атаки БПЛА — его включение в полис увеличивает стоимость почти в 14 раз, с 0,15 до 2,15% от стоимости имущества, отмечают эксперты .

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