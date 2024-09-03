Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что команда на сегодняшний день справляется со своей задачей, несмотря на разгромное домашнее поражение от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ.
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