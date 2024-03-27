Народные прозвища. Как называли президентов Украины в народе

Наличие данного текста вызвано исключительно тем, что аналогичный текст про президентов Российской Федерации вызвал нехилый такой бугурт в комментариях (ссылку на статью оставлю внизу) И мне стало очень интересно посмотреть на реакцию людей, когда появится статья о президентах незалежной.