Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по акробатике

Подмосковная сборная выиграла золотую медаль в командном чемпионате России по спортивной акробатике. В турнире, который прошел с 10 по 15 ноября в Великом Новгороде, приняли участие 161 спортсмен из 15 регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии