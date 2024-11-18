Россияне назвали бытовые дела пустой тратой времени

Каждый пятый россиянин считает бытовые дела пустой тратой времени. К такому выводу пришли эксперты сети химчисток Sneaknfresh после проведения исследования, результаты которого попали в распоряжение «Ленты.
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