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Царьград

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Telegram запустил монетизацию каналов

Telegram запустил монетизацию каналов

Новая программа вознаграждения авторов Telegram-каналов действует с 31 марта.Телекоммуникационная компания Telegram запустила алгоритм, позволяющий владельцам каналов, чья аудитория составляет больше тысячи подписчиков, получать доход от своих каналов.

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