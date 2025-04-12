Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Daily Mail в ужасе: Путин, оказывается, может уничтожить Британию без единой ракеты

Daily Mail в ужасе: Путин, оказывается, может уничтожить Британию без единой ракеты

Журналисты Daily Mail опасаются, что чем больше Британия будет провоцировать Россию, тем больше риск, что она в какой-то момент просто отключит ей электричество.

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