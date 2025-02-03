«Обстрелы, все бегут в подвалы, а мы – на работу»: как возвращают к жизни ДК в Рубежном

Потихонечку по крупицам возвращается жизнь в любимый рубежанами Дворец культуры. Очень много усилий к этому прикладывают сотрудники ДК, ощутимая помощь началась и с приходом в Рубежное шефов из Татарстана.
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