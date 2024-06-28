Анна Нетребко после новости о разводе продолжает встречаться с мужем

Оперная певица Анна Нетребко решила, развертись с мужем, но продолжает семейные встречи. Оперная дива Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов решили разойтись, но при этом остаться близкими друзьями и продолжать совместную работу на одной сцене.
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