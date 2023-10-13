Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кузнецов Владимир
    Этих сионистов надо уничтожить, как и фашистскую германиюМир перевернулся:...
  • Владимир Трубинов
    Поднявшийся по всему миру неофашизм - это современный, переродившийся, завуалированный сионизм, прикрывающийся уже до...Еврей Зеленский с...
  • Дмитрий Бакланов
    А не стоит ВСЕХ евреев считать одинаковыми. Они и между собой не хило враждуют. Зачастую одни евреи считают других ев...Еврей Зеленский с...

Палестинские больницы превратятся в морги — Красный Крест

Палестинские больницы превратятся в морги — Красный Крест

Израиль оборвал поставки электричества, воды и продовольствия в сектор Газа, что вызвало негативную реакцию даже среди ближайших союзников Иерусалима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Израиль обнаглел.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх